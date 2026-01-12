В Лужниках заработала лыжно-биатлонная трасса

На территории оборудованы специальная лыжня и стрельбище, зона проката инвентаря и раздевалки

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Лыжно-биатлонная трасса длиной три километра заработала в Лужниках, сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

"Она будет работать всю зиму - до 1 марта. Вход свободный, но для посещения нужно заранее зарегистрироваться. Маршрут пролегает по парковке Южного спортивного центра и продлен в направлении сквера у памятника В. И. Ленину. Общая длина - 3 километра, почти в два раза больше, чем в прошлом году", - написал мэр.

Он уточнил, что на территории оборудованы специальная лыжня и стрельбище, зона проката инвентаря и раздевалки. Планируются мастер-классы по лыжным гонкам и биатлону, соревнования и ежедневные тренировки с профессиональными инструкторами.

Собянин добавил, что это пятый сезон трассы. В предыдущие годы ее посетили больше 50 тыс. человек. "Уверен, в 2026 году она будет не менее популярна", - заключил он.