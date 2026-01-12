МИД РФ опубликовал факты о ходе Висло-Одерской наступательной операции

Красная армия приступила к проведению одного из решающих наступлений на завершающем этапе Великой Отечественной войны 12 января 1945 года

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России опубликовало к 81-й годовщине Висло-Одерской стратегической наступательной операции факты о ходе ее проведения. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале российского дипведомства.

В МИД РФ напомнили, что 12 января 1945 года Красная армия приступила к проведению одного из решающих наступлений на завершающем этапе Великой Отечественной войны - Висло-Одерской операции, ставшей прологом Битвы за Берлин. "На рубеже от Вислы до Одера советские войска осуществили стремительный марш, всего за 23 дня продвинувшись на глубину до полутысячи километров и преодолев семь эшелонированных оборонительных линий противника. В ходе этой операции наши бойцы изгнали оккупантов с большей части территории Польши, выбили врага из Варшавы, спасли от уничтожения нацистами Краков, освободили узников самой страшной гитлеровской "фабрики смерти" - концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что стремительный прорыв к Одеру позволил Красной армии овладеть важным стратегическим плацдармом фактически в подбрюшье обороны вермахта - силы 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов заняли позиции менее чем в 90 километров от Берлина. "Окончательный разгром гитлеровской Германии оставался лишь вопросом времени", - указали в сообщении.

К началу 1945 года Красная армия на востоке и западные союзники со стороны Второго фронта вплотную приблизились к Германии, заняв выгодное положение для нанесения завершающих ударов по врагу. Как и прежде, советским войскам противостояли основные силы противника - 185 дивизий, в том числе 33 танковые и моторизованные и 21 бригада.

Как напомнили в министерстве, наступление советских войск намечалось на 20 января, однако 6 января Иосиф Сталин получил от британского премьер-министра Уинстона Черчилля срочное послание, в котором британский премьер просил советское руководство как можно скорее форсировать наступление в направлении Германии в связи с тяжелым положением англо-американских сил на Западном фронте - союзники потерпели крупное поражение в Арденнах. Командующий объединенными силами Эйзенхауэр сообщил в Вашингтон: если советские войска не начнут новое крупное наступление на Востоке, то англо-американские силы на Западе окажутся в "самом тяжелом положении".

"Попав в критическую ситуацию, грозившую сдачей Страсбурга и Парижа, союзники были вынуждены обратиться за помощью к Москве. В январе-феврале 1945 года, в результате слаженных и успешных боевых действий 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов, 35 вражеских дивизий были разгромлены, еще 25 потеряли от 50 до 70% численного состава, вооружения и боевой техники немецких войск. Войска двух фронтов пленили 147 400 солдат и офицеров, захватили около 14 000 орудий и минометов, до 1400 танков и штурмовых орудий, свыше 1000 самолетов", - информировали в дипведомстве.