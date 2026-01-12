Хинштейн: ответственных за срыв замены окон в поврежденном БПЛА доме накажут

До конца недели окна будут заменены, подчеркнул губернатор Курской области

КУРСК, 12 января. /ТАСС/. Ответственные за ремонт пострадавшего от атаки БПЛА дома в Курске понесут наказание за то, что не учли 20 поврежденных окон. Тем самым они сорвали сроки восстановления, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"По дому на Орловской, пострадавшему от атаки БПЛА. Приступили к замене еще 20 стеклопакетов, которые не учли изначально, - ситуация возмутительная, потому что мы обещали людям до 1 января все работы завершить. Все, кто это допустил, понесут наказание. До конца недели окна будут заменены", - написал он в своем Telegram-канале.

В ночь на 15 апреля 2025 года Курск подвергся массированной атаке ВСУ, погибла 85-летняя женщина, девять человек пострадали. В результате целенаправленных ударов БПЛА повреждения получили 24 многоквартирных и 37 частных домов, 20 автомобилей. Одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, были повреждены 15 машин.