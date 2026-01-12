В РФ в 2025 году назвали и переименовали более 100 географических объектов

Среди них физико-географические объекты, а также административно-территориальные единицы и населенные пункты, сообщили в Росреестре

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Более 100 географических объектов по итогам экспертизы Росреестра назвали и переименовали в 2025 году, говорится в сообщении ведомства.

"В 2025 году на основании экспертизы Росреестра получили названия 26 и были переименованы 78 географических объектов. Среди них физико-географические объекты (горы, острова, заливы, мысы, подводные объекты и другие), а также административно-территориальные единицы и населенные пункты (наслеги, деревни, села, хутора и поселки), расположенные на территории России", - отмечается в сообщении.

Все установленные наименования зарегистрированы в Государственном каталоге географических названий, созданном в целях обеспечения единообразного и устойчивого употребления в РФ названий географических объектов.

Предложения о переименовании и присвоении названий географическим объектам в 2025 году поступали от органов власти, общественных объединений и отдельных граждан. В основном они были связаны с природной средой, коренным населением и сохранением памяти о выдающихся достижениях соотечественников.

В связи с тем, что 2025 год был объявлен в России Годом защитника Отечества в честь 80-летия Победы, особое внимание уделялось увековечению памяти героев Великой Отечественной войны в наименованиях географических объектов. К примеру, среди таких объектов горы в Сахалинской области, названные в честь участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза Николая Грищенко и Константина Кайдалова, залив в Охотском море, которому присвоено наименование "Десантников" в целях увековечения памяти о Курильской десантной операции 1945 года. Также название получила гора "80 лет Победы" в Хакасии.