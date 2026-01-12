Минздрав прокомментировал новые нормы освидетельствования работников у психиатра

Они позволяют снизить число сотрудников, которые на него направляются

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Новые нормы, разработанные Минздравом РФ по части медицинского психиатрического освидетельствования сотрудников, позволяют снизить число работников, которые на него направляются. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"До вступления в силу приказа 342н обязательное психиатрическое освидетельствование проходили все работники отдельных категорий (в том числе работники транспорта, правоохранительных органов, пищевой промышленности и общественного питания, образования и др.) с периодичностью один раз в пять лет. Новые нормы позволили значительно снизить число лиц, проходящих освидетельствование", - говорится в сообщении.

Приказ Минздрава с 1 марта 2026 года вносит изменения в порядок прохождения работниками отдельных специальностей, связанных с повышенной опасностью или ответственностью, психиатрического освидетельствования. Работники отдельных категорий будут проходить обязательное психиатрическое освидетельствование только по направлению работодателя. Такое направление выдается в случае, если признаки заболевания выявлены при прохождении работником периодического осмотра.