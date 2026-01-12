В Пскове уволили чиновницу после инцидента с брошенными на трассе собаками

Волонтеры организовали поисковую операцию и помогли спасти животных

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 12 января. /ТАСС/. Заместитель начальника правового управления правительства Псковской области Светлана Удовенко уволена с занимаемой должности после того, как общественники вскрыли факты содержания нескольких десятков собак в жестоких условиях, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Ранее члены волонтерской организации "Зоозащита" опубликовали на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" сообщение с просьбой ко всем неравнодушным жителям помочь в поиске нескольких десятков собак, живших у сотрудницы правительства Псковской области. По информации активистов, животные содержались в жестоких условиях и были истощены, а позже выброшены на мороз на участке трассы между Псковом и Гдовом. Среди пород собак в том числе кроличьи таксы и спаниели. Общественники публично попросили главу региона взять ситуацию на контроль. Часть животных в настоящее время удалось найти, у них выявлено обморожение и истощение.

"История с таксами и спаниелями, выброшенными в мороз на трассе горе-заводчицей, взбудоражила многих. Неравнодушные волонтеры организовали целую поисковую операцию и помогли спасти собак от неминуемой гибели. Светлана Удовенко в правительстве [региона] больше не работает. Правовая оценка ее действиям обязательно будет дана - над выяснением всех обстоятельств работают правоохранительные органы. С нашей стороны сразу после поступления информации была инициирована служебная проверка", - написал губернатор.

Полиция Псковской области проводит проверку по факту инцидента. По данным пресс-службы УМВД России по Псковской области, собранные полицейскими материалы будут переданы в Министерство по ветеринарии Псковской области. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.