В ГД предложили включить декретный отпуск в срок отработки целевиков

Депутаты фракции "Новые люди" считают, что это обеспечит баланс между интересами работодателя и молодого специалиста

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением частично засчитывать период декретного отпуска в срок трудовой отработки по целевому договору. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По словам депутатов, сейчас, если молодой специалист уходит в отпуск по уходу за ребенком, то время нахождения в таком отпуске не засчитывается в счет срока отработки. Они отметили, что в постановлении правительства от 27.04.2024 №555 закреплены требования к целевому обучению, включая установленный срок обязательной работы выпускника после окончания вуза, однако механизм зачета периода отпуска по уходу за ребенком в указанный срок отработки не урегулирован.

"Считаем целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства РФ от 27.04.2024 №555, предусмотрев, что период отпуска по уходу за ребенком может включаться частично (например, один год или 50%) в срок обязательной трудовой отработки по целевому договору", - указано в тексте письма.

По мнению авторов запроса, реализация этой меры создаст для граждан более справедливые условия осуществления трудовой деятельности после рождения ребенка, обеспечив баланс между интересами работодателя и молодого специалиста, а также будет способствовать повышению рождаемости, так как устранит избыточные риски для выпускников при планировании семьи, и создаст более предсказуемые условия для исполнения обязательств по договору.