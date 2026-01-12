Новогоднее обращение Путина посмотрели около 64 млн зрителей

Лидером по охвату стал "Первый канал", который смотрели более 23,1 млн человек

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина в канун 2026 года собрало у экранов около 64 млн зрителей. Об этом свидетельствуют данные медиаизмерений, охватывающие трансляцию на 30 федеральных и общедоступных телеканалах.

Согласно предоставленной статистике, общая аудитория телевизионного поздравления главы государства составила 64 млн человек. Суммарный рейтинг программы в целевой аудитории "все 4+" по России достиг 46,6%.

Традиционно наибольшее количество зрителей привлекли ведущие общенациональные каналы. Лидером по охвату стал "Первый канал", который смотрели более 23,1 млн человек (рейтинг - 16,8% доля - 36,3%). На втором месте - "Россия-1" с аудиторией около 15,5 млн зрителей (рейтинг - 11,3%, доля - 24,3%.) Третью позицию по количеству просмотров занял ТНТ, чью трансляцию увидели более 6,7 млн человек.

Поздравление также транслировали НТВ, СТС, РЕН ТВ, ТВ Центр, Пятый канал, а также множество тематических и развлекательных каналов, включая "Звезду", "Пятницу", "Матч ТВ", "СоловьёвLIVE" и другие.