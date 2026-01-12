В моногороде Ставрополья впервые начнут выплачивать премии одаренным детям

Премии будут выплачивать ученым и победителям олимпиад, спортсменам, молодым общественникам и представителям творческой сферы

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Премии для одаренных детей в возрасте от 14 до 18 лет впервые начнут выплачивать в моногороде Невинномысске на Ставрополье. Финансирование программы в 2026 году составит 300 тыс. рублей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Впервые в 2026 году в Невинномысске появится единовременное денежное поощрение для одаренных детей в возрасте от 14 до 18 лет. На эти цели выделено 300 тыс. рублей. Ребята, достигшие высоких результатов в науке, спорте или искусстве, смогут получить премию главы в размере 15 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Премии будут выплачивать юным ученым и победителям олимпиад, спортсменам, молодым общественникам и представителям творческой сферы.

"Еще одно стратегически важное направление - программа целевого обучения. Мы понимаем, что городу нужны квалифицированные специалисты, поэтому еще в 2025 году внедрили систему "ученических договоров", - цитирует пресс-служба главу Невинномысска Михаила Миненкова.

Финансирование ученических договоров за счет работодателей в 2026 году превысит 677 тыс. рублей. После обучения молодые специалисты смогут трудоустроиться на предприятии.