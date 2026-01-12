В Раде хотят запретить частным школам преподавание на русском

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады предлагают запретить частным школам преподавание на русском языке. Соответствующий законопроект об изменениях в закон о полном общем среднем образовании, размещенный на сайте украинского парламента, внесен депутатами Натальей Пипой (партия "Голос"), Игорем Гузем (группа "За будущее") и Владимиром Вятровичем (партия "Европейская солидарность").

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что "на Украине фиксируются случаи функционирования нелицензированных частных учебных заведений для детей школьного возраста, которые используют в своем образовательном процессе русский язык". В этой связи законопроектом предлагается исключить "из права частных заведений самостоятельно определять язык обучения", в частности, запретить использовать государственный язык Российской Федерации.

7 января Государственная служба качества образования Украины сообщила о начале проверки информации о школе в Киеве при монастыре канонической Украинской православной церкви (УПЦ). По информации украинского издания "Следствие Инфо", там обучаются более 60 детей с 1 по 9 класс и работают 16 учителей, а школьники учатся по советским учебникам. Руководство организации при монастыре отмечает, что это семейный клуб, а обучение является дополнительным. Тем не менее в пресс-службе Госслужбы качества образования пригрозили, что совместно с правоохранительными органами примут меры "для привлечения виновных к ответственности".

Ранее экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров в беседе с ТАСС отмечал, что украинские власти намерены и дальше ущемлять права русскоязычных и верующих УПЦ.