В Подмосковье за новогодние праздники родилось почти 1,4 тыс. детей

Первым рожденным в 2026 году ребенком стал мальчик

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Около 1,4 тыс. новорожденных появились на свет в Московской области в период новогодних каникул, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Подмосковье создана трехуровневая система оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным: это и роддома, и перинатальные центры, и НИИ акушерства и гинекологии. Наши врачи всегда готовы оказать квалифицированную медпомощь, вне зависимости от праздничных и выходных дней", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что первым рожденным в этом году ребенком стал мальчик, он родился в Московском областном перинатальном центре в новогоднюю ночь в 00:50.

Отмечается, что в регионе для будущих матерей функционирует интернет-портал "Стань мамой в Подмосковье". Также работает Единый кол-центр системы родовспоможения региона "Стань мамой в Подмосковье".