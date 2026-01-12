Мурашко открыл новый корпус медицинского вуза в Санкт-Петербурге

Там начали работу клинико-реабилитационный центр Научно-исследовательского института детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой и Клиника офтальмологии

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко принял участие в открытии нового корпуса Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова и ознакомился с работой вуза, передает корреспондент ТАСС.

В новом корпусе начали работу два медицинских подразделения - клинико-реабилитационный центр Научно-исследовательского института детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой и Клиника офтальмологии.

"Этот новый корпус, который включает в себя и современные технологии касаемо реабилитации, и хирургии, и онкогематологии, что, собственно, также является одним из факторов долголетия, потому что человек ясно видящий, конечно же, более социально адаптирован и живет более продолжительной и активной жизнью. Я вас поздравляю с новым приобретением", - сказал Мурашко.