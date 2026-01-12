Национальный центр "Россия" в Красноярске за праздники посетили почти 4 тыс. человек

Специалисты центра провели 161 экскурсию

КРАСНОЯРСК, 12 января. /ТАСС/. Единственный в Сибири Национальный центр "Россия" в Красноярске, открытый 15 декабря, с 6 по 12 января посетило 3 964 человека. Специалисты центра провели 161 экскурсию, сообщили ТАСС в пресс-службе НЦ "Россия" в Красноярском крае.

"В 2026 году НЦ "Россия" в Красноярском крае открыл двери для посетителей 6 января. За оставшуюся праздничную неделю экспозицию "Энергия людей - энергия Красноярского края" посетило 3 964 человека. В день маршрут <...> проходило до 500 посетителей", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, посетители осматривали экспозицию только в составе организованных групп, предварительно зарегистрировавшись на официальном сайте. "Из-за повышенного интереса желающих прийти на выставку в общероссийские выходные дни было значительно больше, чем свободных слотов. Сотрудники Национального центра организовывали дополнительные группы и добавляли слоты на сайт. С 6 по 12 января была проведена 161 экскурсия. Особым интересом у посетителей пользовался интерактивный макет Красноярского края площадью более 30 кв. метров", - пояснили в пресс-службе.

На данный момент пропускная способность пространства не позволяет организовать свободное посещение. Для гостей предусмотрены временные слоты в составе экскурсионных групп либо групповое посещение по предварительной записи. Как пояснила руководитель экскурсионного контура Ксения Серебренникова, именно в сопровождении экскурсовода гости смогут узнать о смыслах и целях экспозиции Национального центра "Россия" в Красноярском края. "Экскурсия носит ознакомительный характер. Сейчас мы стараемся принять максимально всех гостей и показать, как мы представили наш Красноярский край в Национальном центре. Через обзорную экскурсию мы знакомим посетителей со всеми интерактивными локациями и показываем, как устроено наше пространство", - отметила Серебренникова.

О Национальной центре "Россия"

Национальный центр "Россия" был открыт в Красноярске 15 декабря 2025 года и стал самым большим в стране. Его площадь составила 40 тыс. кв. м, а площадь постоянно действующей экспозиции 3 500 кв. м. Здесь представлена 21 тематическая локация: достижения России, предприятий и отраслей Красноярского края.

Национальный центры "Россия" в регионах страны создаются по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина с целью демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия".