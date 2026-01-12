Кот Эксклюзив из Новосибирска возглавил мировой рейтинг World Cat Federation

Россия удерживает лидерство в конкурсе второй год подряд

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 января. /ТАСС/. Британский короткошерстный кот по кличке Эксклюзив из Новосибирска возглавил мировой рейтинг World Cat Federation (WCF) на начало 2026 года. Россия удерживает лидерство в престижном конкурсе второй год подряд: в 2025 году победителем стал абиссинский кот из РФ, признанный самым красивым в мире, сообщается на официальном сайте организации.

"Эксклюзив показал превосходный результат. Он с достоинством закрыл титул и попал в рейтинг. Я очень счастлива. Безусловно, это были и слезы радости, счастья. Я не верила в то, что мы сможем получить такие высокие оценки от экспертов, от судей, но мы победили", - рассказала ТАСС владелица кота Ольга Приваленко.

Эксклюзив родился в апреле 2022 года в питомнике в Екатеринбурге. В пятимесячном возрасте он переехал в Новосибирск. С ноября того же года кот начал участвовать в международных выставках, и уже в 2024 году Эксклюзив получил титул чемпиона мира - высшее звание в системе WCF. Для получения этого титула животное должно получить три оценки от трех разных экспертов в трех разных странах на двух континентах, пояснила Ольга.

На выставках кот не проявляет нервозности и отличается общительностью при отсутствии агрессии. Как рассказала хозяйка чемпиона, в прошлые выходные посетители городского показа кошек удивлялись тому, насколько контактными могут быть представители британской породы.

Дома лидера мирового рейтинга ласково называют Экси. Среди его любимых игрушек - настоящая кроличья лапка, с которой он играет каждый день. Кот прекрасно ладит с детьми, играя с ними "очень бережно". "Он не "просто кот". Он - часть семьи с безупречными манерами, гордой походкой и взглядом, который говорит: "Я знаю себе цену", - добавила Приваленко.

О Федерации

World Cat Federation (WCF, Всемирная федерация кошек) - международная фелинологическая организация, объединяющая более 540 клубов из 18 стран. Основана в 1988 году в Рио-де-Жанейро, штаб-квартира находится в Эссене (Германия). WCF разрабатывает стандарты пород, аттестует судей и регистрирует питомники, проводя около 300 выставок в год, треть из них - в России. Самые популярные породы на выставках - персидская и британская короткошерстная.