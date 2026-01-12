Участник ЭКГ-рейтинга провел новогоднюю программу в "Технополисе Москва"

В мероприятии приняли участие 200 детей сотрудников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Участник ЭКГ-рейтинга организовал в начале года праздничную программу для семей сотрудников особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", в которой уже приняли участие около 200 детей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор столичной ОЭЗ Геннадий Дегтев.

По его словам, для работников и их семей была подготовлена насыщенная развлекательная программа "Техно Семья", включающая конкурсы, игры и культурные мероприятия. Одним из ключевых событий стал показ спектакля "Конек-Горбунок", который в этом году впервые прошел на площадке "Печатники". Каждая семья сотрудников могла получить бесплатные билеты на представление.

Кроме того, на территории ОЭЗ были организованы экскурсии, в ходе которых участники познакомились с современными промышленными технологиями и деятельностью компаний-резидентов.

"ОЭЗ "Технополис Москва" демонстрирует приверженность принципам социально ответственного бизнеса. В преддверии Нового года и в праздничные дни управляющая компания и ее резиденты реализуют благотворительные акции, а также поддерживают семьи сотрудников, укрепляя корпоративные традиции", - отметил Дегтев.

Он также сообщил, что в праздничные дни на площадке "Печатники", а также на территории индустриального парка "Руднево" работают бесплатные ледовые катки для сотрудников промышленных предприятий, жителей и гостей столицы. Катки открыты ежедневно до 1 марта в рамках городского проекта "Зима в Москве".