Музей Победы в новогодние каникулы посетили свыше 42,5 тыс. человек

Популярностью пользовались проекты "Отражение", "Тула город-герой", "Семейные реликвии", "Хранители времени", "Плечом к плечу", а также иммерсивные экскурсии по музейным пространствам

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Музея Победы

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Свыше 42,5 тыс. человек посетили Музей Победы и его филиалы в новогодние каникулы с 31 декабря по 11 января, сообщили ТАСС в учреждении. Число гостей музея стало рекордным за этот период - за прошлые новогодние каникулы в музее побывала 41 тыс. человек.

Так, гостям музея на Поклонной горе были доступны новогодние выставки. Среди них экспозиция о проведении семейного праздника в середине ХХ века. В витринах были представлены советские елочные игрушки 1930-1960-х годов, новогодние открытки, фронтовые письма с поздравлениями, плакаты, предметы быта тех времен из фондов Музея Победы.

Популярностью пользовались и проекты "Отражение", "Тула город-герой", "Семейные реликвии", "Хранители времени", "Плечом к плечу", а также иммерсивные экскурсии по музейным пространствам.

Также более 15,5 тыс. человек стали участниками экскурсии по музею на Поклонной горе, в том числе по выставкам "Подвиг народа" и "Битва за Москву. Первая Победа!".

"Особой популярностью у ребят пользовалась "Елка Победы". Участниками этой новогодней исторической игры стали около 10 тыс. детей. Все праздники также работал кинотеатр Музея Победы, в залах которого демонстрировались новинки отечественной киноиндустрии, а в рамках киноклуба режиссер, сценарист и продюсер Максим Боев представил свой фильм "За Палыча! 2", - заключили в музее.

ТАСС - генеральный информационный партнер Музея Победы.