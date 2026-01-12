В Rostic’s опровергли информацию о массовом закрытии ресторанов в Москве

Рестораны периодически закрываются в рамках реновации, которая действует в компании

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Массового закрытия ресторанов быстрого питания Rostic’s в Москве не происходит. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В московском регионе порядка 400 ресторанов Rostic’s, ни о каком массовом закрытии речь не идет", - сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, рестораны периодически закрываются в рамках реновации, которая действует в компании.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о том, что в Москве Rostic’s массово закрывается из-за жалоб на качество обслуживания и еды.