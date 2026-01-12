Спрос на ночное катание в "Архызе" вырос на 25% в новогодние каникулы

С 1 по 11 января свыше 10 тыс. гостей воспользовались возможностью покататься на специально освещенных трассах

ЧЕРКЕССК, 12 января. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. гостей всесезонного горного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии воспользовались ночным катанием в новогодние каникулы. С 1 по 11 января спрос на этот сервис вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщили журналистам в пресс-службе курорта.

"С 26 декабря 2025 года по 11 января 2026 года "Архыз" принял более 131 тыс. туристов, а главным трендом нового зимнего сезона стало вечернее катание. С 1 по 11 января свыше 10 тыс. гостей воспользовались возможностью покататься на специально освещенных трассах под звездным небом. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, что свидетельствует о растущей популярности ночного активного отдыха на склонах", - сказали в пресс-службе.

Развитие инфраструктуры курорта, расширение сервисов и услуг, разнообразие событийного календаря способствуют постоянному росту интереса туристов к "Архызу". "Горные лыжи остаются самыми популярными, комфортными и любимыми у наших туристов зимой. В этом январе запросов на прокат лыж, а также экипировки, снаряжения и инструкторов по ним - более 2 500, а сноубордов - свыше 700. Помимо катания, гости активно пользуются дополнительными зимними развлечениями: высокогорными качелями, расположенными на северном склоне нашего курорта на высоте свыше 2 500 метров, прогулками на снегоходах по зимнему лесу, тюбингом и спа-процедурами в отелях курорта, где в зимний сезон подготовлены специальные оздоровительные программы", - приводятся в сообщении слова гендиректора курорта Романа Киранчука.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, более 30 отелей, 27 км трасс с системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог, высокогорный байк-парк с трассой в 25 км.