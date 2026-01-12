В Волгограде двоих пострадавших в ДТП детей перевели из реанимации

Они проходят лечение в нейрохирургическом отделении

ВОЛГОГРАД, 12 января. /ТАСС/. В Волгограде двое детей, пострадавших при столкновении грузовика и иномарки, переведены из реанимационного отделения в нейрохирургическое. Об этом сообщили ТАСС в региональном комитете здравоохранения.

28 декабря в Волгограде столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали четыре человека, включая двоих детей. Позже одна из пострадавших - 25-летняя женщина скончалась в больнице.

"Дети 7 и 15 лет переведены из реанимации. Они проходят лечение в нейрохирургическом отделении больницы №7, состояние средней степени тяжести", - сообщили в комитете.

Также уточняется, что мужчина 30 лет остается в реанимационном отделении больницы №25 в тяжелом состоянии.