Турпоток в Кирилло-Белозерский музей вырос на 30% в новогодние каникулы

Заповедник и его филиалы посетили свыше 17 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Около 17 тыс. человек посетили Кирилло-Белозерский музей-заповедник, единственный федеральный музей в Вологодской области, и его филиалы в новогодние каникулы, что на 4 тыс., или на 30%, больше аналогичного показателя 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в музее.

Музей находится на территории крупнейшего в мире православного монастыря с одноименным названием. В его состав входит ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря на берегу Сиверского озера, ансамбль Ферапонтова монастыря, деревянная церковь Ильи Пророка в Цыпино, Музей истории города Кириллова и района, Музей-квартира В. И. Белова и мастерская керамиста Татьяны Чистяковой в Вологде, музей Евгения Преображенского, Народный дом в центре Кириллова.

"Свыше 17 тыс. человек посетили Кирилло-Белозерский музей-заповедник и его филиалы в новогодние праздники, что на 4 тыс. гостей больше, чем в прошлом году", - сообщили ТАСС в музее. Его посетили путешественники из Вологды, Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Петрозаводска - 200 экскурсионных групп.

По словам генерального директора музея-заповедника Юлии Веретновой, самыми посещаемыми экспозициями Кирилло-Белозерского музея-заповедника стали постоянные выставки - историческая и иконная - в памятниках Трапезной палаты и Архимандричьих келий. Особый интерес вызывали экскурсии в Успенский собор 1497 года, первую каменную постройку монастыря, и в экспозицию "Монашеская келья", где можно увидеть, как в XVII веке в Кирилло-Белозерском мужском монастыре жили монахи, схимники, как иноки трудились в книжной и иконописной мастерских.

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - Музей фресок Дионисия в Ферапонтове - посетили почти 6 тыс. человек, Музей-квартиру В. И. Белова в Вологде - около 200, Музей истории города Кириллова и района - около 150.