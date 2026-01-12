Адвокат Бутягина подаст апелляцию на решение суда о продлении ареста

В ней будут представлены дополнительные поручительные письма

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Адвокат российского археолога Александра Бутягина подаст апелляцию на решение суда Варшавы о продлении ареста. Об этом сообщили близкие ученого в Telegram-канале.

"Окружной суд Варшавы продлил содержание Александра под стражей до 4 марта. <…> В течение семи дней защита подаст апелляцию в апелляционный суд. Помимо официального адреса и имеющихся поручительных писем, в апелляции будут представлены дополнительные поручительные письма, которые мы ждем от коллег Александра в ближайшие дни. Рассмотрения апелляции придется ждать как минимум месяц", - говорится в сообщении.

Уточняется, что защита просила изменить меру пресечения, чтобы Бутягин "мог жить в нормальных условиях и не оставаться в СИЗО".

"В суд были представлены поручительные письма от европейских коллег Александра, подтверждающие, что в случае освобождения он будет добросовестно соблюдать все условия, установленные судом. Также адвокат представил суду доказательства того, что у него есть жилье и официальный почтовый адрес в Польше на время разбирательства (квартира, которую удалось арендовать на три месяца благодаря вашей [подписчиков и коллег] финансовой поддержке). Тем не менее суд постановил оставить Александра под стражей", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что адвокат просил перенести слушание по экстрадиции на Украину, назначенное на 15 января, чтобы получить больше времени для подготовки защиты. "В удовлетворении этого ходатайства также было отказано. Слушание по вопросу экстрадиции по-прежнему назначено на 15 января", - говорится в сообщении.

Дело Бутягина

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму Александре Бутягине.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как сообщали польские СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней. 23 декабря польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.