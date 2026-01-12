Роскомнадзор отразил более 1 тыс. хакерских атак в декабре

Наиболее интенсивно атакам подвергалась телекоммуникационная отрасль

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Специалисты Роскомнадзора отразили более 1 тыс. хакерских атак на защищаемые ими ресурсы в декабре 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В декабре 2025 года специалисты ЦМУ ССОП (Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования) отразили 1 тыс. 043 DDoS-атаки в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового, топливно-энергетического, транспортного секторов, химической промышленности и операторов связи", - говорится в сообщении.

Как отмечается, наиболее интенсивно атакам подвергалась телекоммуникационная отрасль, а наибольшее количество инцидентов было зафиксировано в Центральном федеральном округе. Основная часть атак, по данным регулятора, была совершена с IP-адресов, зарегистрированных на территории США, Германии, Франции, Бразилии и Индонезии.

Максимальная мощность одной из отраженных атак достигла 482,95 Гбит/с при скорости 42,53 млн пакетов в секунду. Самая продолжительная атака длилась без малого четверо суток - 3 дня 23 часа 51 минуту.

Кроме противодействия DDoS-атакам, в декабре специалистами ведомства были заблокированы более 13 тысяч фишинговых ресурсов и 333 сайта, распространявших вредоносное программное обеспечение. Также было выявлено и устранено 737 нарушений маршрутизации трафика со стороны 198 организаций.

По состоянию на конец октября, под защитой Национальной системы противодействия DDoS-атакам (НСПА) находилось 1,4 тыс. организаций и более 10,2 тыс. интернет-ресурсов. Ранее сообщалось, что с начала 2025 года система отразила свыше 18,5 тыс. кибератак.