В прокуратуре Москвы напомнили правила безопасности для детей при катании на тюбингах

Следует выбирать только специально оборудованные трассы, отметили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Родителям следует при катании детей на тюбингах и ледянках стоит выбирать специально оборудованные трассы и использовать специальную экипировку. Об этом напомнили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Родители! Помните, при катании детей на тюбингах и ледянках следует выбирать только специально оборудованные трассы. Не игнорируйте запрещающие знаки. Не забывайте экипировать детей элементами защиты и никогда не оставляйте их без присмотра на снежных горках", - говорится в сообщении.

Также в надзорном ведомстве отметили, что нельзя привязывать санки, снегокаты, тюбинги и другие приспособления для катания со снежных гор к транспортным средствам.