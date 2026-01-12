В Хабаровском крае планируют решить проблему обманутых дольщиков в 2026 году

В регионе их более 2 тыс. человек, отметил губернатор Дмитрий Демешин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Проблему обманутых дольщиков в Хабаровском крае намерены решить в 2026 году. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.

Хабаровский край - единственный регион на Дальнем Востоке, где проблема обманутых дольщиков еще не разрешена.

"В прошлом году я принял регион с большим количеством долгостроев, и задачу, которую я поставил перед правительством края, перед муниципальными властями: закрыть все ожидания людей по стройкам. Остались у нас проблемы с дольщиками. Почему? Потому что их более 2 тыс. человек. Тысячу мы в этом году уже полностью <…> открыли дома, достроили многолетние дома, которые у нас оставались. Тем, кто хотел получить свои деньги обратно, мы выплатили. Если проект находился в начальной стадии, мы его завершим до конца 2026 года", - сказал губернатор в интервью РБК, отвечая на вопрос о планах на 2026 год.