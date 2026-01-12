Московская федерация профсоюзов впервые проведет ночной лыжный забег

Принять участие в забеге могут москвичи разных возрастных категорий, начиная с 18 лет, и с любым уровнем подготовки

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Московская федерация профсоюзов 16 января впервые соберет трудящихся на ночной лыжный забег на дистанции 3 и 5 км. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Это событие дополнит традиционные профсоюзные зимние соревнования и позволит участникам проверить себя в новых условиях. Мы стремимся развивать доступный спорт, предлагая разнообразные и увлекательные форматы для поддержания здоровья москвичей <...>. Гонка в темное время суток потребует от лыжников особой концентрации, добавит азарта и станет отличной тренировкой. Уверен, этот опыт поможет спортсменам увереннее подойти и к главному старту сезона - "Московской лыжне", - цитирует пресс-служба гендиректора Центра физкультуры и спорта Московской федерации профсоюзов Алексея Кукина.

По словам Кукина, принять участие в забеге могут москвичи разных возрастных категорий, начиная с 18 лет, и с любым уровнем подготовки - от опытных лыжников до тех, кто делает первые шаги в спорте. Соревнования пройдут на территории биатлонно-лыжного комплекса "Марьино", где мужчины преодолеют дистанцию в 5 километров, женщины - в 3 км. Массовый старт запланирован на 19:00.

По завершении забега победителей и призеров наградят на церемонии, им вручат кубки, медали, дипломы и вымпелы.