Приставы подтвердили исполпроизводство против Долиной

Артистка ранее через своего представителя уведомила судебного пристава-исполнителя, что готова добровольно передать квартиру в центре Москвы новой владелице

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Главное управление ФССП по Москве подтвердило, что в отношении певицы Ларисы Долиной открыто исполнительное производство.

"ГУ ФССП России по Москве возбуждено исполнительное производство в отношении Долиной Л. А.", - говорится в сообщении.

В нем указано, что сотрудники осуществляют меры принудительного исполнения.

Как ранее рассказала ТАСС адвокат артистки Мария Пухова, Долина через своего представителя уведомила судебного пристава-исполнителя, что она готова добровольно передать квартиру в центре Москвы новой владелице Полине Лурье.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье. По решению Верховного суда право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживала в квартире и должна была ее покинуть.