В ГД внесли законопроект о бытовой инфраструктуре для многодетных семей

Документ предусматривает, что земельные участки, которые бесплатно получают многодетные семьи, должны быть обязательно подключены к жилищной инфраструктуре

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается закрепить обязанность государства обеспечивать жилые многодетных семей подъездными путями и бытовой инфраструктурой. Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в Земельный кодекс РФ. Документ предусматривает, что земельные участки, которые бесплатно получают многодетные семьи, должны быть обязательно подключены к жилищной инфраструктуре и иметь подъездные пути. В законопроекте подчеркивается, что эти условия должны быть выполнены до того, как семья получит участок.

Как ранее отмечал Слуцкий, семьям иногда "выделяют землю там, где не то что жить, даже начать строительство не представляется возможным - нет ни дороги, ни водоснабжения, ни электричества". "Это формальный подход, не решающий на деле существующую проблему. Семьям приходится тратить личные средства на подведение коммуникаций и путей к участку", - объяснял депутат необходимость нововведений.

Если Госдума примет закон и его впоследствии подпишет президент РФ, документ вступит в силу с момента опубликования.