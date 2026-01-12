ГД обсудит 13 января новые льготы для участников СВО и их семей

В частности, предлагается расширить квоты на поступление в вузы и колледжи на супругов погибших военных, а также закрепить право на отпуск до 35 дней в году для ветеранов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 13 января рассмотрит в первом чтении законопроект о квотах для поступления вдов (вдовцов) участников СВО на бюджетные места в вузах и учреждениях среднего профессионального образования, а также проект о неоплачиваемом отпуске сроком до 35 дней для ветеранов СВО. Об этом сообщил журналистам председатель палаты парламента Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

"Совет Государственной думы определил 13 января датой рассмотрения в первом чтении двух законопроектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей", - сказал Володин.

Первым законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон "Об образовании в РФ" и дать право супругам участников СВО, погибших при выполнении воинского долга, на поступление в вузы на бюджетной основе по программам бакалавриата и специалитета, а также в средние специальные образовательные учреждения в пределах отдельной квоты.

"Сейчас же правом льготного поступления в вузы и колледжи обладают сами бойцы, а также их дети", - отметил председатель палаты парламента.

Кроме того, будут рассмотрены изменения в федеральный закон "О ветеранах", которые закрепят дополнительную социальную гарантию в виде права на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году для участников СВО и некоторых других отдельных категорий ветеранов боевых действий. При подаче ими такого заявления работодатель будет обязан предоставить дни отдыха. "Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым приоритетом в работе Государственной думы", - подчеркнул Володин.