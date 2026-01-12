В ГД внесли законопроект об увеличении надбавки к пенсии с 80 лет

Она составляет 1 200 рублей в месяц

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, увеличивающий надбавку к пенсиям граждан старше 80 лет и инвалидов I группы до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ размещен в думской электронной базе.

"Надбавка на уход" введена в России с 2025 года в качестве прямой доплаты к пенсиям после 80 лет и для инвалидов I группы (до 2025 года такие выплаты назначались ухаживавшим за пенсионерами и инвалидами людям). Как отмечается в пояснительной записке, размер надбавки сейчас составляет 1 200 рублей в месяц.

Законопроектом предлагается установить эту надбавку в сумме, равной МРОТ, который в 2026 году увеличился до 27 093 рублей.

Как отмечается в пояснительной записке, надбавка не зависит от того, есть ли кто-то, кто фактически ухаживает за пенсионером, и пенсионеры могут сами распоряжаться деньгами. Кроме того, законопроект не вводит дополнительных условий для людей, которые ухаживают за пожилыми или инвалидами.

По мнению авторов инициативы, предлагаемая мера позволит улучшить финансовое обеспечение граждан старше 80 лет и инвалидов I группы, а также сохранить возможность продолжать трудовую деятельность для лиц, осуществляющих уход.