В новогодние праздники федеральные музеи посетили около 2 млн человек

Больше всего россиян побывали в Русском музее

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Почти 2 млн человек посетили федеральные музеи с 31 декабря по 11 января. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем канале в Мax.

"С 31 декабря по 11 января музеи, подведомственные Минкультуры России, посетили 1 944 648 человек - на 300 000 больше, чем в прошлом году. В дни зимних каникул музеи стали важными площадками семейного досуга: около 148 000 посетителей составили представители многодетных семей", - написала глава ведомства.

Больше всего россиян в новогодние праздники посетили Русский музей (208 674 человека), Третьяковскую галерею (201 112 человек) и Эрмитаж (150 952 человека). Также 134 000 посетителей побывали в Петергофе, 117 376 в Царском Селе, 103 475 в Новгородском музее-заповеднике, 101 705 в Павловске, 92 524 во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

"Стабильно востребованными остаются: ГМИИ им. А. С. Пушкина - 90 158, Государственный исторический музей - 75 853. В число самых посещаемых федеральных музеев вошел Музей Мирового океана - 69 834 человека. Рост интереса связан с открытием нового корпуса "Планета Океан" и насыщенной праздничной программой", - уточнила Любимова.

Как отметила министр, показатели новогодних каникул подтверждают, что музеи остаются значимой частью культурной жизни страны и пространством притяжения для семейной аудитории.