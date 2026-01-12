Дело Тамары Эйдельман поступило в суд

Историка обвиняют в реабилитации нацизма и распространении фейков о Вооруженных силах России

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Уголовное дело о реабилитации нацизма и распространении фейков о Вооруженных силах России в отношении историка Тамары Эйдельман (признана в РФ иноагентом) поступило в Мосгорсуд для рассмотрения. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Дело в отношении Эйдельман поступило в суд, оно зарегистрировано в установленном порядке. Решается вопрос о передаче его судье", - сказали в суде. Дата заседания пока также неизвестна.

Эйдельман заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы. Установлено, что в мае 2025 года Эйдельман опубликовала на публичном канале видеозапись авторской программы, содержащую высказывания с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны. Кроме того, в июле того же года в социальной сети она публично распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил России в целях защиты интересов РФ и ее граждан.

В отношении Эйдельман заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет рассмотрено судом в отсутствие обвиняемой, находящейся в розыске.