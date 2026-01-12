В Таганроге после аварии восстановили обеспечивающий теплоснабжение трубопровод

Cистема наполняется водой, сообщила глава города Светлана Камбулова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 января. /ТАСС/. Специалисты завершили работы по устранению повреждения трубопровода в городе Таганроге Ростовской области, которое привело к временному отключению теплоснабжения в 46 многоквартирных домах. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Ранее со ссылкой на министра ЖКХ Ростовской области Антонину Пшеничную сообщалось, что в связи с устранением дефекта трубопровода по улице Толбухина временно остановлено теплоснабжение жилых домов, расположенных в Таганроге по улицам Дзержинского, Зои Космодемьянской, Морозова, Тольятти, Толбухина.

"Ремонтные бригады МУП "Городское хозяйство" завершили работы по устранению повреждения трубопровода диаметром 325 мм в районе улицы Толбухина, 1. В настоящее время система наполняется водой", - написала Камбулова.

В ближайшее время показатели отопления в многоквартирных домах микрорайона "Дубки" нормализуются и достигнут установленных стандартов, добавила она.

В понедельник днем температура воздуха в Таганроге опустилась до минус 3 градусов. По данным метеорологов, ночью температура воздуха будет составлять минус 6 градусов. В городе идет снег.