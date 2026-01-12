Министру сельского хозяйства РФ вручили орден Ингушетии "За заслуги"

По словам главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, при поддержке правительства страны проведены работы в 25 сельских поселениях региона

МАГАС, 12 января. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вручил министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут республиканский орден "За заслуги" за ее поддержку региона. Об этом Калиматов написал в своем Telegram-канале по итогу рабочей встречи в Москве.

"Рад был вручить министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут высокую государственную награду республики - орден Республики Ингушетия "За заслуги" за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса и социально-экономическое развитие региона. Хочу отметить, что благодаря поддержке правительства России и личному участию Оксаны Николаевны в реализации важных для нашего агропромышленного комплекса проектов сельское хозяйство республики продолжает активно развиваться", - написал Калиматов.

По его словам, при поддержке правительства страны проведены работы в 25 сельских поселениях региона.

"Улучшены жилищные условия 204 семей, реализованы 139 проектов по благоустройству сельских территорий, благоустроено 10 автомобильных дорог общей протяженностью более 61,8 км, проложено 29,9 км газопроводных сетей, 50,6 км сетей водоснабжения и 22,5 км электроснабжения, построены 9 социально значимых объектов в сельских поселениях республики. Это детские сады, дом культуры, ФАП, спортивные площадки и многое другое", - добавил глава региона.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия региона Магамед Гагиев сообщал ТАСС, что власти Ингушетии намерены в текущем году в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий" построить на территории сел республики школу, газопровод и водопровод, а также два спортобъекта.