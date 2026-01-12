В базу "Миротворца" внесли четырех детей

На сайте разместили личные данные несовершеннолетних граждан России, Белоруссии и Австралии

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Еще четверо детей из России, а также Белоруссии и Австралии попали в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Личные данные двух детей из Белоруссии 6 и 13 лет внесены в базу за якобы "сознательное нарушение государственной границы" и "покушение на территориальную целостность и суверенитет" Украины. В этом же создатели сайта обвинили 14-летнюю девочку, указав, что у нее гражданство Австралии. Кроме того, в базе разместили данные 16-летней девочки из Донецка.

Как отмечал в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, власти Украины хотят посеять межнациональную рознь на десятилетия, объявляя врагами страны малолетних детей.

На "Миротворце" не первый раз появляются личные данные детей. В базу данных сайта уже попадали несовершеннолетние в возрасте от 2 до 17 лет.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.