Мишустин вручит премии правительства России в области СМИ

Ожидается, что в церемонии примут участие зампредседателя кабмина Дмитрий Чернышенко и глава Минцифры Максут Шадаев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин вручит правительственные премии в сфере средств массовой информации за 2025 год. Мероприятие пройдет в День российской печати, который отмечается 13 января, сообщает пресс-служба кабмина.

В церемонии также примут участие зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Премия правительства в области СМИ была учреждена в 2005 году и ежегодно присуждается работникам средств массовой информации за значительные профессиональные достижения. Награды направлены на развитие средств массовой информации и стимулирование профессиональной деятельности в этой области.

В сентябре 2021 года правительство увеличило количество премий с 10 до 20. Размер каждой составляет 1 млн рублей, а претендовать на награду могут как отдельные соискатели, так и творческие коллективы.