ГД обсудит квоты для вдов участников СВО на поступление в вузы без экзаменов

Парламентарии также рассмотрят законопроект о повышении требований к организации детского отдыха

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмотрят законопроект о введении квоты на поступление в вузы и организации среднего профессионального образования без вступительных испытаний для вдов и вдовцов участников СВО, а также проект о повышении требований к организации детского отдыха.

13 января откроется последняя весенняя сессия 8-го созыва Госдумы (2021-2026 годов), в начале заседания с речью выступит председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

В ходе заседания в первом чтении будет рассмотрен законопроект, внесенный в Думу группой сенаторов и депутатов во главе с первым заместителем председателя Совфеда Владимиром Якушевым. Изменения предлагается внести в статью 71 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Законопроектом предлагается предоставить вдовам и вдовцам право на бесплатное поступление на обучение в пределах отдельной квоты без проведения вступительных испытаний в высшие учебные заведения по программам бакалавриата и программам специалитета, и в организации среднего профессионального образования, а также на обучение на подготовительных отделениях федеральных государственных вузов на бюджетной основе.

По мнению авторов законопроекта, жены погибших военных находятся в социально уязвимом положении, так как потеря кормильца вынуждает их устраиваться на работу, поэтому следует обеспечить им возможность получить образование для достойной жизни.

Кроме того, депутаты рассмотрят в первом чтении проект закона, разработанный группой депутатов во главе с Володиным, по которому руководство межведомственной комиссией по вопросам организации отдыха и оздоровления детей предлагается возложить на высшее должностное лицо субъекта РФ. В состав комиссии также войдут представители региональных органов здравоохранения. По словам Володина, принятие законопроекта позволит повысить качество и безопасность детского отдыха, а также привлечь внимание к решению вопросов оздоровления детей. "Дети - будущее страны. Важно сделать все, чтобы они росли здоровыми, гармонично и всесторонне развивались", - отметил он

Проект о счетах умерших физлиц

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект, который устанавливает порядок распоряжения средствами, находящиеся на едином налоговом счете (ЕНС) умершего физлица. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ и в закон "О налоговых органах РФ".

Документ распространяет право на получение сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС умершего или объявленного умершим налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента, в отношении лиц, являющихся его наследниками. Законопроект также расширяет полномочия налоговых органов в предоставлении нотариусу по его запросу сведений о размере денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета наследодателя. Законопроект также актуализирует терминологию, используемую в Налоговом кодексе РФ для обозначения стандартов, подлежащих применению для составления консолидированной финансовой отчетности.