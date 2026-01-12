Очевидцы сообщили, что свет в Киеве появляется всего на два-три часа в день

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Электричество в Киеве появляется на два-три часа в сутки, отопление и водоснабжение работают с перебоями. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.

"Свет включают хаотично, без какого-либо графика, всего на два или три часа в день", - сообщил собеседник агентства.

По словам другого жителя, формальные графики отключений никак не соблюдаются. "Согласно официальному расписанию, отключения должны быть несколько раз в день в общей сложности на семь часов. Но на практике света нет почти постоянно", - сказал он.

В пригороде ситуация еще хуже, отметили жители. "В области электричества вообще нет. Наложились еще погодные условия: снег и сильный ветер", - сказал собеседник.

Очевидцы также указали на перебои с другими коммунальными услугами. "Где-то запустили отопление, но батареи еле теплые. И это при том, что на улице минус 9. Воду также отключают", - рассказал собеседник ТАСС.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области серьезно обострились с конца 2025 года. На прошлой неделе в городе в очередной раз вводились аварийные отключения света из-за повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть город из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что половина многоквартирных домов Киева осталась без отопления.