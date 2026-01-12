Небензя: в декабре от ударов ВСУ погибли 56 гражданских
21:36
обновлено 21:57
ООН, 13 января. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя привел данные о потерях среди гражданского населения в результате атак украинских вооруженных сил в декабре 2025 года.
"В декабре 2025 года число пострадавших от ударов ВСУ гражданских лиц составило как минимум 367, 56 человек погибли", - сообщил российский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, созванном по запросу стран Запада.