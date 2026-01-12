Медики скорой на Камчатке более 1 км несли пациента на руках при штормовом ветре

Дорожная обстановка в межквартальных проездах из-за мощного циклона пока остается сложной

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 января. /ТАСС/. Сотрудники скорой помощи в столице Камчатки более километра несли лежачего пациента на носилках из-за отсутствия проезда при штормовом ветре около 45 м/с. Об этом ТАСС сообщили в краевом Минздраве.

"Дорожная обстановка в межквартальных проездах из-за мощного циклона пока остается сложной, но наши медики выполняют работу в буквально экстремальных условиях. Так, ночью 13 января они вместе с сотрудниками МЧС более километра несли на носилках пациента с переломом, и все это - при штормовом ветре около 45 м/с и метели. И это - лишь один из сотни вызовов в эти сутки", - рассказали в Минздраве Камчатки.

Мощный Охотоморский циклон пришел на Камчатку в ночь на 13 января, порывы ветра достигают 45 м/с. В столице края отменены занятия в школах и учреждениях дополнительного образования, на линию не вышли автобусы. Дорожники устраняют последствия удара стихии, автомобилистам рекомендовано не выезжать на дороги.