В Приморье защита бизнесмена Кана подала апелляцию по делу о контрабанде краба

Срок подачи возражений назначили до 19 января, после чего Приморский краевой суд примет дело к рассмотрению

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 13 января. /ТАСС/. Адвокаты бизнесмена Олега Кана подали апелляцию на решение Фрунзенского районного суда Владивостока, который признал предпринимателя виновным в контрабанде живого краба на 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов. Об этом ТАСС сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Приморского края Елена Оленева.

Суд огласил приговор "крабовому королю" Кану 12 декабря 2025 года, назначив ему 24 года лишения свободы. Также суд постановил взыскать с бизнесмена в доход государства более 4,2 млрд рублей, что является эквивалентом дохода от продажи живого краба. Позже адвокат Евгений Ефимчук сообщил ТАСС, что сторона защиты будет обжаловать приговор.

"Во Фрунзенский районный суд поступили апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление гособвинителя. Срок подачи возражений до 19 января, после чего Приморский краевой суд примет дело к рассмотрению", - сказала Оленева.

По версии следствия, Кан был лидером преступного сообщества и с другими участниками с 2014 по 2019 год контрабандно поставлял краба в Японию, Южную Корею и Китай. Общий объем поставок превысил 3 тыс. тонн стоимостью 2,6 млрд рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, но отгружался по завышенной. Представитель гособвинения просил 24 года лишения свободы для бизнесмена, а также взыскать с него более 4,2 млрд рублей, являющихся эквивалентом дохода от продажи живого краба.

В апреле 2024 года Приморский краевой суд заочно приговорил Кана к 17 годам колонии по другому уголовному делу - за убийство по найму. Суд постановил исчислять срок наказания Кана со дня фактического задержания на территории РФ либо с момента его передачи представителям РФ. По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ, в 2010 году Кан организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, которого считал причастным к покушению на свою жизнь.

Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Защита бизнесмена заявляла о смерти предпринимателя в феврале 2023 года и просила прекратить уголовные дела, однако суды отклоняли эти ходатайства.