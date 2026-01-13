Дипломаты РФ и военные США почтили память погибших летчиков из СССР

Мероприятие состоялось впервые с 2020 года, отметили в пресс-службе посольства России в Вашингтоне

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Представители Пентагона впервые с 2020 года вместе с российскими дипломатами и сотрудниками военного атташата почтили память советских летчиков, погибших во время Второй мировой войны в штате Северная Каролина. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой посольства России в Вашингтоне.

Из него следует, что 11 января в городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) "на берегу реки Пасквотанк прошла традиционная траурная церемония в память о летчиках СССР и Канады, погибших в начале 1945 года в результате крушения гидросамолета PBN-1 NOMAD, перегонявшегося для ВВС Красной армии по программе ленд-лиза".

"К мероприятию, организованному российской дипмиссией в США с участием старших дипломатов и сотрудников военного атташата при посольстве, в том числе отвечающих за военно-мемориальную работу, впервые с 2020 года вновь подключились представители Пентагона в лице председателя совместной Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести Роберта Фоглсонга и его коллег", - отмечается в заявлении.

Как пояснили в российском диппредставительстве, "в реку Пасквотанк, где произошла трагедия, делегации двух стран возложили венок и красные гвоздики". "Погибшим членам экипажа советским летчикам капитанам Николаю Чикову и Владимиру Левину, лейтенантам Дмитрию Медведеву и Афанасию Бородину, а также радисту канадских королевских ВВС лейтенанту Питеру Натаросу были оказаны воинские почести", - отметили в пресс-службе посольства.

В рамках секретного проекта, получившего кодовое наименование "Зебра", в период с апреля 1944 года по октябрь 1945 года прошли обучение советские и союзные экипажи, а всего на советско-германский фронт поступили 184 гидросамолета американского производства. Как подчеркнули в посольстве, "это стало одним из примеров боевого союзничества Красной армии и Вооруженных сил США в борьбе с общим врагом - абсолютным злом нацизма".

"Память о героях, сражавшихся плечом к плечу в составе антигитлеровской коалиции, и неисчислимых жертвах советского народа священна и не подлежит забвению. Никто не забыт, ничто не забыто", - подчеркивается в сообщении российской дипмиссии.