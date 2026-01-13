Мэр Кастильон-Фьорентино сообщил об аномальном всплеске смертности в коммуне

Минимум 14 человек умерли за первые 10 дней 2026 года, сказал Марио Аньелли

РИМ, 13 января. /ТАСС/. Как минимум 14 человек умерли за первые 10 дней 2026 года в коммуне Кастильон-Фьорентино (регион Тоскана) в центральной Италии, что является аномально высоким показателем для этой местности. Об этом сообщил мэр муниципалитета Марио Аньелли.

Как написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), такое количество смертей не укладывается в норму, учитывая, что за весь 2025 год в коммуне умерли 133 человека. Таким образом, частота смертей возросла с примерно одной в каждые три дня до более чем одной в день.

Аньелли также отметил в интервью местной газете Corriere Fiorentino, что "похоронные церемонии в Кастильон-Фьорентино проходят одна за другой", а семьям порой приходится ждать в очереди прощания с близкими. По его словам, таких ситуаций не наблюдалось даже во время пандемии.

"Это может быть совпадение, особенно неудачный период или, возможно, это связано с тем, что нынешнее похолодание и волна гриппа бьют по самым уязвимым", - предположил он, охарактеризовав ситуацию как "аномалию".

При этом, по данным издания, часть умерших были больны раком, а остальные были пожилыми людьми в возрасте от 80 лет.