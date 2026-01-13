Эксперт Васильева рассказала, как включиться в работу без стресса

Для этого следует восстановить режим сна и увеличить время перерыва, отметила карьерный специалист центра "Профессии будущего"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Увеличенные перерывы и восстановление режима сна помогут плавно и без стресса включиться в работу после длинных новогодних каникул. Об этом рассказала ТАСС карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Мария Васильева.

"Главное - избежать резкого перехода от полного отдыха к напряженному рабочему режиму. Сохранить позитивный настрой позволят перерывы в течение дня и небольшая физическая активность. Отвлекайтесь от монитора компьютера хотя бы раз в час, например, чтобы ненадолго пообщаться с коллегами о том, как прошли праздники или у кого какие планы на ближайшие выходные. Это поможет понять, что окончание новогодних каникул не означает работу без отдыха: уже через несколько дней снова наступят выходные, которые можно будет полностью посвятить себе", - отметила Васильева.

По ее словам, в первые рабочие дни также стоит сосредоточиться не на большом объеме задач, а на выборе самых важных из них. "Начните с составления короткого списка ключевых дел на день. Достаточно двух-трех пунктов, но действительно значимых. Это позволит сфокусироваться, почувствовать прежний рабочий ритм и избежать ощущения перегруженности", - напомнила она.

Васильева добавила, что не менее важно восстановить режим сна. Следует ложиться немного раньше, чем в праздничные дни, и вставать ближе к привычному рабочему графику.