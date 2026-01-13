Синоптик Приходько: второй циклон накроет Камчатку в течение суток

Как уточнила начальник отдела метеопрогнозов Камчатского УГМС, он тоже принесет снег и ветер, но не такие сильные

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 января. /ТАСС/. Второй циклон за сутки движется к берегам Камчатки, он придет на полуостров вечером 14 января. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Камчатского УГМС Анна Приходько.

"Влияние мощного Охотоморского циклона на погоду на юге Камчатки ослабнет к вечеру 13 января, но передышка будет незначительной - идет еще один циклон, погода испортится вечером 14 января. Он тоже принесет снег и ветер, но не такие сильные, как сегодняшний", - сказала Приходько.

Как сообщили ТАСС в Камчатгидромете, Охотоморский циклон 13 января принес на полуостров ветер порывами до 50 м/с. В Петропавловске-Камчатском за сутки выпало порядка 30% месячной нормы осадков, метель продолжается.