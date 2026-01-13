В южных регионах России прогнозируют похолодание, мокрый снег и гололед

На Кубани из-за непогоды объявили экстренное предупреждение

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 13 января. /ТАСС/. Снегопады и мокрый снег, а также гололедица ожидаются в большинстве регионов юга страны к середине недели. На Кубани из-за непогоды объявлено экстренное предупреждение, в Республике Адыгея в течение нескольких дней будет идти мокрый снег, а в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях прогнозируется похолодание, сообщается на сайтах региональных гидрометцентров.

Кубань, Адыгея и Калмыкия

Дождь со снегом, сильный снег, гололед и изморось ожидаются в Краснодарском крае. По данным краевого гидрометцентра, в ночь на среду температура воздуха в отдельных районах опустится до минус 15 градусов. На Азовском побережье в ближайшие дни столбик термометра днем покажет до минус 4 градусов, ночью - до минус 9 градусов, на Черноморском побережье температура воздуха ночью минус 2-7 градусов, днем - до плюс 4 градусов. В горах ночью и днем минус 8-13 градусов. В связи с неблагоприятными погодными условиями в крае объявлено экстренное предупреждение.

В Адыгее, где в новогодние каникулы столкнулись с последствиями мощного снегопада, с понедельника вновь пошел мокрый снег, который, по прогнозам синоптиков, будет идти до конца недели. В республике вновь ожидается похолодание: температура воздуха во вторник на равнине резко опустится до 6-7 градусов мороза. В ночные часы столбик термометра местами опустится до минус 13 градусов. Небольшое потепление ожидается только к концу недели.

Уборка улиц и дорог от снега ведется в селах и городах. Основные усилия в настоящее время сосредоточены на расчистке центральных улиц и подъездов к больницам, школам, детским садам и другим учреждениям. В связи с прогнозируемым в течение всей недели снегопадом коммунальные службы будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта и безопасность пешеходов.

Мокрый снег пройдет и в Калмыкии. В среду в республике температура воздуха понизится до 3-4 градусов мороза в дневные часы и до 9-10 градусов - в ночные. К выходным мороз немного усилится до 9-10 градусов в дневные часы и до 12-13 - в ночные.

Крым, Волгоградская, Ростовская и Астраханская области

В Волгоградской области к середине недели ожидается резкое похолодание. Если первая рабочая неделя наступившего года началась с нулевых температур днем, то к среде температура воздуха опустится до минус 7-8 градусов. Ночью прогнозируется до минус 10 градусов, в отдельных районах до 15 градусов мороза. Во вторник днем местами ожидается снег, местами туман, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.

Как сообщается в Telegram-канале администрации региона, системы жизнеобеспечения продолжают работать в режиме повышенных нагрузок. Дежурные оперативные службы обеспечивают стабильную работу энергетической, транспортной и коммунальной инфраструктуры.

В Ростовской области синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до минус 9 градусов, к среде мороз усилится до минус 18 градусов. В Ростове-на-Дону, согласно сервису "Яндекс. Погода" в ближайшие трое суток температура воздуха составит минус 2-3 градуса, в понедельник в городе прогнозируют слабый снег с дождем, с порывами ветра до 6 м/ с.

В Астраханской области также ожидается похолодание: с 2 градусов со знаком плюс до 8 градусов со знаком минус днем. Ночью - с минус 1 градусов до 13 градусов мороза. С середины недели в регионе прогнозируется снегопад, который будет идти в ближайшие три дня. Здесь также мобилизована работа коммунальных служб.

В Республике Крым во вторник и среду похолодает, температура ночью упадет до минус 10 градусов, днем - до минус двух. Днем ожидается снег и гололедица, по ночам без осадков. В Севастополе 12 и 14 января облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью дойдет до минус 4 градусов, днем до плюс 5 градусов.