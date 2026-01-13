В Приамурье вынесли приговор водителю автобуса по делу о ДТП с 20 пострадавшими

Суд назначил ему наказание в виде штрафа 100 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 января. /ТАСС/. Водителя рейсового автобуса, в котором в сентябре 2025 года после ДТП пострадали более 20 человек, оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушение правил перевозки. Об этом сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда.

"Суд вынес приговор водителю междугороднего автобуса, из-за действий которого в ДТП пострадали пассажиры. Он не был виновником аварии, но допустил ряд нарушений. <…> Суд, учитывая признание вины, раскаяние, активное содействие следствию, наличие на иждивении несовершеннолетних детей и тяжелое состояние здоровья подсудимого после ДТП, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил ему наказание - штраф 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Установлено, что 2 сентября водитель выполнял рейс по маршруту "Свободный - Благовещенск" на автобусе Iveco, рассчитанном на 19 сидячих мест. Несмотря на это, водитель неоднократно останавливался и брал дополнительных пассажиров, в том числе разрешив некоторым из них ехать стоя.

На 7-м км трассы "Благовещенск - Свободный" автобус столкнулся с легковым автомобилем Toyota Crown. Водитель Toyota был пьян и выехал на встречную полосу, от полученных травм он скончался. Из-за нарушений водителя автобуса во время аварии пассажиры были не пристегнуты и передвигались стоя. Более 20 человек получили травмы различной степени тяжести, включая тяжкий вред здоровью.

В суде водитель рассказал, что брал дополнительных пассажиров, потому что хотел помочь людям, которым срочно нужно было уехать. Гражданские иски со стороны потерпевших в рамках уголовного дела заявлены не были.