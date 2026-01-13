В Поморье создали подкаст о Соловках как образовательном пространстве

Над проектом работали преподаватели-историки

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 13 января. /ТАСС/. Подкаст "Голоса Соловков" о Соловецком архипелаге как об образовательном пространстве создали в Архангельской области, об этом рассказали ТАСС авторы проекта. Проект, над которым работали преподаватели-историки, расскажет о том, как информацию об островах можно использовать для занятий по разным направлениям.

"Сквозная тема этого сезона - Соловки как образовательное пространство. С гостями мы говорили о том, как педагог может выстраивать образовательное пространство в своей работе, и как таковым пространством могут выступать Соловки. Но при записи подкастов мы говорили не только про образование, а в целом про жизнь на Соловках, поэтому, мы уверены, что они будут интересны широкой аудитории", - сказал ТАСС один из авторов проекта, преподаватель архангельской гимназии №3, магистрант Северного Арктического федерального университета (САФУ) Тимофей Закатаев.

В ходе научно-образовательной школы "Окоём" на Соловецком архипелаге летом 2025 года авторы записали интервью с директором Интеллектуального центра Северного Арктического федерального университета (САФУ) Светланой Тюкиной, преподавателем исторического факультета МГУ Михаилом Калининым и поэтом, культурологом, профессором САФУ Василием Матониным.

"Наш подкаст для людей, которые интересуются Соловками, как люди там живут, их история, культура, и в целом местом. Мы затрагиваем разные темы, в том числе какие-то житейские вещи, как, например, на Соловках жили в 1990-е годы. Это интересно и познавательно", - отметила преподавательница архангельской гимназии №3, магистрант САФУ Екатерина Культяпова.

Первый выпуск выйдет зимой 2026 года, подкаст будет доступен на всех основных музыкальных площадках в интернете.

Научно-образовательная школа "Окоём" проходила на Соловках с 24 по 31 августа, ее участниками стали руководители и активисты студенческих научных обществ, молодые спикеры научных мероприятий, студенты из Архангельска, Москвы и Санкт-Петербурга. Организатор проекта - Центр молодых исследователей "Полюс" при поддержке нацпроекта "Молодежь и дети", соорганизатором выступил САФУ.