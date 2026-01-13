Мариупольский сортировочный центр ускорит доставку почтовых отправлений в ДНР

Это станет возможным после ремонта помещения, сообщил вице-премьер республики Владимир Ежиков

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 13 января. /ТАСС/. Сортировочный центр в Мариуполе после ремонта позволит оптимизировать доставку почтовых отправлений, которые сейчас проходят только через Донецк. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер ДНР Владимир Ежиков.

"У нас заканчивает ремонт сортировочного центра в Мариуполе. Силами ППК "Единый заказчик" эта работа ведется в рамках нашей программы социально-экономического развития. <…> Мариупольский центр нам позволит распределить сразу этот поток на два, что, с одной стороны, снизит нагрузку на сотрудников донецкого отделения, с другой стороны - повысит скорость обработки грузов и время их доставки", - сказал Ежиков.

Он добавил, что сегодня все почтовые отправления по региону проходят через Донецк, откуда доставляются по муниципалитетам. С открытием центра на юге региона, поток распределят для оптимизации доставок.

В феврале 2024 года Ежиков сообщил ТАСС, что в результате обстрелов в ДНР разрушены два почтовых сортировочных центра из-за чего логистика почтовых сообщений усложнена.