В Новосибирске объем снега с начала года в 1,5 раза превысил месячную норму

Это существенно увеличило нагрузку на дорожно-коммунальную инфраструктуру и осложнило плановую уборку, сообщил мэр города Максим Кудрявцев

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 13 января. /ТАСС/. Объем выпавшего снега в Новосибирске за первую декаду января в 1,5 раза превысил норму за месяц. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Нынешняя зима в Сибири характеризуется обильными снегопадами и сильными перепадами температур. Ранее синоптики прогнозировали, что количество осадков превысит прошлогодние показатели на 10-30%.

"За последние три месяца в городе выпало аномально большое количество осадков: в ноябре - 208% от нормы, в декабре - 128%, в первой декаде января - 150%. Это существенно увеличило нагрузку на дорожно-коммунальную инфраструктуру и осложнило плановую уборку", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Глава города добавил, что поручил провести усиленную уборку и вывоз снега во всех районах города в связи со сложными погодными условиями и предстоящим похолоданием. "Департамент дорожно-благоустроительного комплекса приступил к реализации специального плана работ. В ближайшие сутки на улично-дорожной сети будет задействована вся доступная техника и рабочие бригады", - написал Кудрявцев.