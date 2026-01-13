На Урале прогнозируют морозы и изморозь

В Югре столбики термометра днем могут достигнуть отметки минус 32 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Аномально холодную погоду - морозы до минус 42 градусов и изморозь прогнозируют синоптики во вторник в некоторых регионах Уральского федерального округа (УрФО). Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"В Свердловской области 13 января - переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах изморозь. Ветер северный, северо-восточный до 7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью от минус 23 градусов до минус 28 градусов, на севере - до минус 36 градусов, на крайнем севере - до минус 42 градусов, днем от минус 22 градусов до минус 27 градусов ", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

В Челябинской области - переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах туманы, изморозь. Ветер до 7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с, температура воздуха днем достигнет минус 15 градусов, в ночь на среду похолодает до минус 22 градусов, в низинах до минус 27 градусов. В Курганской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица, ветер до 9 м/с, днем - до минус 19 градусов, ночью - до минус 27 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах изморозь, аномально холодная температура, ветер до 7 м/с. Температура воздуха днем будет до минус 28 градусов, в ночь на среду похолодает до минус 30 градусов. В Югре будет переменная облачность, небольшой снег, местами на дорогах гололедица. Днем столбики термометра могут достигнуть отметки минус 32 градусов, ветер будет до 7 м/с, а ночью - похолодает до минус 37 градусов.

На Ямале ожидается переменная облачность, небольшой снег, в некоторых районах изморозь, туман. Ветер до 9 м/с, температура воздуха днем будет до минус 24 градусов, ночью может похолодать до минус 40 градусов.